Un peruviano di 37 anni ha tentato di scappare durante un controllo della polizia locale.

Un controllo di routine che si trasforma in inseguimento

Mercoledì pomeriggio, a Bresso, un normale controllo della polizia locale ha preso una piega inaspettata quando un uomo di 37 anni, di origine peruviana, ha tentato di fuggire. Gli agenti, impegnati a monitorare la situazione nel mercato comunale, avevano notato un’anziana bloccata con la propria auto a causa di un furgone parcheggiato in doppia fila. Questo episodio ha attirato l’attenzione degli agenti, che si sono avvicinati al conducente del furgone per chiedere i documenti e ordinargli di spostare il veicolo.

La fuga e l’inseguimento

Invece di collaborare, il 37enne ha deciso di lasciare il furgone acceso e scappare a piedi. Gli agenti, prontamente allertati, hanno iniziato un inseguimento che si è protratto per alcune centinaia di metri. Nonostante il tentativo di fuga, il peruviano è stato fermato e accompagnato al comando di polizia. Durante il controllo, è emerso che l’uomo circolava con la patente sospesa, un dettaglio che ha chiarito il motivo della sua fuga. La situazione si è conclusa con una denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale.

Le conseguenze per l’agente ferito

Durante il tentativo di fermo, uno degli agenti ha subito lievi ferite e ha dovuto essere trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Questo episodio mette in luce i rischi che gli agenti di polizia affrontano quotidianamente nel loro lavoro, specialmente durante i controlli di routine. La resistenza a pubblico ufficiale è un reato serio e le forze dell’ordine continuano a lavorare per garantire la sicurezza dei cittadini, affrontando anche situazioni impreviste come quella di mercoledì.