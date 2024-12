Maxi operazione della polizia locale a Milano: multe e sanzioni per violazioni del codice della strada

Un’operazione di sicurezza senza precedenti

Venerdì sera, Milano è stata teatro di un’importante operazione di controllo stradale condotta dalla polizia locale. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di 26 agenti e tre ufficiali, ha avuto luogo in via Padova, una delle arterie principali della città. Con l’ausilio di due pattuglie della polizia, l’operazione ha avuto come obiettivo principale la verifica del rispetto del codice della strada e la sicurezza degli automobilisti. I controlli si sono svolti tra le 21.30 e le 2.30, un orario strategico per monitorare il traffico notturno e prevenire comportamenti illeciti.

Risultati dei controlli: multe e sanzioni

Durante le sei ore di attività, sono state fermate 97 auto e identificate 159 persone. I risultati sono stati significativi: sono state rilevate 47 violazioni del codice della strada, con multe emesse per mancate revisioni, assicurazioni scadute e patenti non valide. Un episodio particolare ha coinvolto un guidatore di nazionalità peruviana, denunciato a piede libero per possesso di una patente falsa, acquistata online. Questo caso evidenzia l’importanza di controlli rigorosi per garantire la sicurezza stradale e prevenire frodi.

Controlli anti droga e nuove norme

Oltre alle violazioni del codice della strada, la polizia ha effettuato dieci controlli anti droga, tutti risultati negativi. Tuttavia, durante l’operazione, sono stati sequestrati dieci grammi di hashish e fermati dieci veicoli. Un altro aspetto rilevante è stato il rispetto delle nuove norme introdotte dal codice della strada: un automobilista è stato sanzionato per utilizzo del cellulare alla guida, mentre 14 persone sono state multate per guida di monopattini senza casco. Questi controlli non solo mirano a punire le infrazioni, ma anche a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della sicurezza stradale.