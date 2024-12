La polizia scopre un chilo di cocaina in un appartamento milanese, arrestati due spacciatori.

Un’operazione decisiva della polizia

La polizia di Milano ha portato a termine un’importante operazione contro il traffico di droga, arrestando una coppia di spacciatori. Un uomo di 38 anni, di origine dominicana, e una donna peruviana di 47 anni, sono stati colti in flagranza di reato nel loro appartamento. Gli agenti, insospettiti da un continuo andirivieni di persone sotto il condominio di via Bolla, hanno deciso di intervenire, portando alla luce un’attività illecita ben organizzata.

Sequestro di sostanze stupefacenti e denaro

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto oltre un chilo di cocaina, sostanza da taglio e 1.200 euro in contante, oltre a una macchina conta soldi. Questo ritrovamento ha confermato i sospetti degli investigatori riguardo alla gestione di un traffico di droga attivo nella zona. La coppia, che operava insieme nella vita e negli affari, è stata arrestata e ora dovrà rispondere delle accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Altri arresti collegati al traffico di droga

Non è stata solo la coppia a finire in manette. Nella stessa giornata, un giovane italiano di 25 anni è stato arrestato in un’altra operazione. Gli agenti, durante una perquisizione nella sua abitazione in via Viterbo, hanno scoperto 29 grammi di ketamina, 23 pastiglie di ecstasy e 28 grammi di marijuana. Questi arresti evidenziano un problema crescente legato al consumo e al traffico di sostanze stupefacenti a Milano, richiamando l’attenzione sulla necessità di interventi più incisivi da parte delle forze dell’ordine.