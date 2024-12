Un gesto irresponsabile provoca ritardi significativi nel trasporto ferroviario lombardo.

Un atto vandalico che mette a rischio la sicurezza

Nel tardo pomeriggio di venerdì 20 dicembre, la circolazione dei treni sulla linea Milano-Gallarate è stata compromessa da un gesto vandalico che ha visto la presenza di sassi lungo i binari. Questo episodio, avvenuto tra Parabiago e Busto Arsizio, ha sollevato preoccupazioni non solo per i disagi causati ai pendolari, ma anche per la sicurezza del trasporto ferroviario. La Polizia Ferroviaria (Polfer) è attualmente impegnata nelle indagini per identificare i responsabili di questo atto irresponsabile.

Intervento tempestivo dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana

Il primo a notare la presenza dei sassi è stato un macchinista, che ha prontamente dato l’allerta. Grazie alla sua segnalazione, i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) sono intervenuti rapidamente per rimuovere i detriti dai binari. Questo intervento ha evitato conseguenze potenzialmente gravi, poiché un treno in transito avrebbe potuto subire danni significativi o, peggio, causare incidenti. Gli operai di RFI hanno anche informato la Polfer, che ha avviato le indagini per accertare la natura e le motivazioni di questo vandalismo.

Le conseguenze per i pendolari

Nonostante l’intervento tempestivo, i disagi per i pendolari sono stati notevoli. I ritardi registrati sono stati fino a 50 minuti sulle linee S5, Milano-Luino e Milano-Domodossola. Questo episodio evidenzia come atti di vandalismo possano avere ripercussioni dirette sulla vita quotidiana delle persone, in particolare per coloro che dipendono dai mezzi pubblici per recarsi al lavoro o per motivi di studio. È fondamentale che le autorità competenti intensifichino i controlli e le misure di sicurezza per prevenire futuri atti vandalici e garantire un servizio ferroviario efficiente e sicuro.