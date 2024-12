La polizia locale sequestra una tonnellata di materiale esplodente in un box pericoloso.

Un’operazione di grande rilevanza

Recentemente, la polizia locale di Cologno Monzese ha condotto un’importante operazione che ha portato al sequestro di una tonnellata di fuochi d’artificio illegali. Questi materiali esplodenti erano conservati in modo estremamente pericoloso all’interno di un box, creando un serio rischio di esplosione. Gli agenti hanno agito con prontezza, denunciando due cittadini di 30 e 28 anni per detenzione abusiva di materiale esplodente.

Dettagli del sequestro

La merce sequestrata, dal valore di mercato di circa 10mila euro, era suddivisa in 67 colli, ognuno contenente quattro batterie di fuochi d’artificio. Con l’avvicinarsi del Capodanno, i controlli da parte delle autorità sono stati intensificati per garantire la sicurezza pubblica e prevenire incidenti. Questa operazione evidenzia l’impegno della polizia nel monitorare e controllare il territorio, soprattutto in periodi festivi in cui l’uso di fuochi d’artificio aumenta notevolmente.

Il sindaco di Cologno Monzese, Stefano Zanelli, ha espresso il suo apprezzamento per l’operato della polizia locale, sottolineando l’importanza di tali interventi per la sicurezza della comunità. “Esprimo grande apprezzamento per questa importante operazione portata a termine dagli uomini e dalle donne della polizia locale che sono in prima linea per contrastare comportamenti illeciti che, oltre a provocare il giusto disappunto della gran parte dei cittadini di Cologno, mettono a rischio la salute pubblica ed espongono il territorio a gravi danni ambientali e non solo,” ha dichiarato il sindaco. La professionalità e la discrezione degli agenti sono state fondamentali per il successo di questa operazione, che ha contribuito a mantenere la sicurezza e la tranquillità nella città.