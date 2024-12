Un uomo di 49 anni ha rapinato diverse farmacie, accumulando un bottino considerevole.

Il modus operandi del rapinatore

Un cittadino italiano di 49 anni è stato arrestato a Milano dopo aver messo a segno una serie di rapine in farmacie, accumulando un bottino di quasi 9mila euro. Il suo modus operandi era ben definito: arrivava a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, indossando un casco o travestito con una sciarpa e un cappuccio per nascondere la propria identità. Una volta entrato nell’esercizio commerciale, minacciava il personale con una pistola, poi rivelatasi a salve, e si faceva consegnare l’incasso prima di fuggire rapidamente.

Le indagini della Polizia

Le indagini condotte dalla Polizia di Milano, in particolare dalla Sesta Sezione della Squadra Mobile, hanno portato all’arresto dell’uomo, già detenuto per un precedente reato. Gli investigatori, dopo averlo colto in flagranza durante una rapina a Sesto San Giovanni, hanno avviato un approfondimento per verificare se potesse essere coinvolto in altri colpi simili. Analizzando le modalità delle rapine, sono riusciti a collegarlo a ben quindici episodi avvenuti in diversi quartieri di Milano e Sesto San Giovanni.

Un fenomeno preoccupante

Questo caso mette in luce un fenomeno preoccupante: l’aumento delle rapine in farmacia, spesso perpetrate da individui con un modus operandi simile. La scelta delle farmacie come obiettivo non è casuale; questi luoghi, infatti, tendono ad avere incassi consistenti e, in molti casi, sono privi di sistemi di sicurezza adeguati. La Polizia invita i cittadini a prestare attenzione e a segnalare qualsiasi comportamento sospetto, contribuendo così a garantire la sicurezza delle comunità.