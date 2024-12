Rapinatore seriale di farmacie arrestato a Milano

Un uomo di 49 anni è accusato di aver rapinato quindici farmacie in pochi mesi.

Un colpo dopo l’altro: la sequenza delle rapine

Un uomo di 49 anni, già detenuto per un colpo a Sesto San Giovanni, è stato arrestato dalla polizia di Milano con l’accusa di aver commesso almeno quindici rapine ai danni di farmacie in un breve lasso di tempo. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Milano, hanno rivelato un modus operandi ben definito: il rapinatore si presentava a bordo di uno scooter, con il volto coperto da un casco integrale, e minacciava il personale con una pistola a salve, priva del tappo rosso.

Un bottino consistente e un modus operandi ripetitivo

Il bottino accumulato dall’uomo ammonta a circa 9mila euro, frutto di una serie di colpi ben pianificati. Le rapine avvenivano in diverse zone di Milano e Sesto San Giovanni, talvolta anche a distanza di poche ore l’una dall’altra. Gli investigatori della Squadra Mobile, dopo averlo arrestato in flagranza di reato, hanno avviato un’indagine approfondita per accertare se l’uomo fosse responsabile di ulteriori colpi. Grazie all’analisi di elementi comuni, come le tecniche di travisamento e l’uso di una pistola senza tappo rosso, sono riusciti a collegare il rapinatore a un numero significativo di rapine.

La cattura e le indagini

La cattura del rapinatore è avvenuta in un contesto di vigilanza attenta da parte delle forze dell’ordine. Gli agenti, dopo averlo sorpreso durante una rapina, hanno avviato una serie di accertamenti che hanno portato alla luce un quadro più ampio delle sue attività criminali. L’uomo, che si era reso protagonista di un’azione audace e spregiudicata, ha dimostrato una notevole capacità di eludere la cattura, ma alla fine è stato fermato grazie alla determinazione degli investigatori. La polizia continua a monitorare la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire ulteriori atti criminali.