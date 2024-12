Una donna di 40 anni è stata investita a Milano, le sue condizioni sono critiche.

Un pomeriggio drammatico a Milano

Pochi minuti dopo le 18, un grave incidente ha scosso la tranquillità di via Lorenteggio a Milano. Una donna di 40 anni è stata investita mentre attraversava la strada, riportando ferite molto gravi. L’impatto, descritto da testimoni come violento, ha immediatamente allertato i soccorsi, che sono giunti sul posto in codice rosso.

Intervento tempestivo dei soccorritori

La polizia locale di Milano, insieme a un’automedica e a un’ambulanza, ha risposto prontamente all’emergenza. I soccorritori hanno lavorato intensamente per stabilizzare la donna sul luogo dell’incidente, prima di trasportarla d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, e si attendono aggiornamenti sul suo stato di salute. Questo tragico evento ha generato grande preoccupazione tra i residenti e i passanti, che hanno assistito alla scena.

Traffico bloccato e rallentamenti

L’incidente ha avuto ripercussioni significative sul traffico nella zona. Lunghe code si sono formate lungo via Lorenteggio, con rallentamenti segnalati fino all’incrocio con via Inganni e via Bisceglie. Gli automobilisti sono stati costretti a pazientare a causa della chiusura temporanea della strada per consentire le operazioni di soccorso e le indagini della polizia. La situazione ha creato disagi non solo per chi si trovava nel luogo dell’incidente, ma anche per chi stava cercando di raggiungere altre destinazioni.