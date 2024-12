Un tragico investimento avvenuto nel pomeriggio di venerdì 20 dicembre a Milano.

Un pomeriggio drammatico a Milano

Il tardo pomeriggio di venerdì 20 dicembre ha visto un tragico incidente stradale in via Lorenteggio, a Milano. Una donna di 52 anni, originaria del Perù e residente a Corsico, è stata investita da un’automobile mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto intorno alle sei e dieci, nei pressi della fermata del bus tra l’Esselunga e via Menaggio.

Intervento dei soccorsi

Subito dopo l’incidente, le pattuglie della polizia locale sono accorse sul luogo per effettuare i rilievi necessari. I sanitari del 118, giunti rapidamente con un’ambulanza e un’automedica, hanno trovato la donna in arresto cardiocircolatorio e incosciente. È stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo, dove i medici hanno riscontrato diversi traumi. Attualmente, la donna è in pericolo di vita e le sue condizioni sono monitorate con attenzione.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’automobilista coinvolto stava provenendo da Corsico ed era diretto verso il centro città. Dopo l’incidente, l’automobilista si è fermato e ha collaborato con le forze dell’ordine. Questo episodio drammatico si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza stradale nella città di Milano, dove gli incidenti che coinvolgono pedoni sono purtroppo frequenti.

Un altro incidente nelle stesse ore

Solo poche ore prima, un altro grave incidente si era verificato in via De Nicola alla Barona, dove un uomo di 61 anni aveva investito una donna di 39 anni e il suo figlio disabile di 13 anni, per poi fuggire. Fortunatamente, gli agenti della polizia locale sono riusciti a rintracciarlo a breve distanza, arrestandolo per omissione di soccorso. La donna e il figlio sono stati portati in codice giallo al pronto soccorso, con la madre che dovrà subire un intervento chirurgico e il figlio già dimesso.