Due feriti gravi in un incidente stradale, l'automobilista si allontana senza soccorrere.

Un pomeriggio tragico a Milano

Il pomeriggio di venerdì 20 dicembre ha visto un grave incidente stradale in via Enrico De Nicola a Milano, dove un automobilista ha travolto una donna di 39 anni e suo figlio disabile di 13 anni, lasciandoli esanimi sull’asfalto. L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30, nei pressi dell’ospedale San Paolo, mentre la madre e il figlio stavano attraversando sulle strisce pedonali. La scena è stata devastante: una sedia a rotelle distrutta e una macchina danneggiata, con i due feriti a terra in condizioni critiche.

Intervento delle autorità

Immediatamente dopo l’incidente, la centrale operativa del 118 ha inviato due ambulanze e due automediche in codice rosso. I soccorritori hanno trasportato entrambi i feriti al Niguarda, dove la donna ha subito una frattura al bacino e lesioni all’orbita facciale, necessitando di un intervento chirurgico. Il ragazzino, fortunatamente, è stato dimesso con una prognosi di tre giorni, ma la sua carrozzina è andata distrutta nell’incidente. La polizia locale, guidata dal comandante Gianluca Mirabelli, ha avviato le indagini per rintracciare il pirata della strada.

Arresto del pirata della strada

Il conducente, un cittadino egiziano di 61 anni, è stato arrestato poco dopo l’incidente grazie alle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze dei presenti. Si era allontanato dal luogo del sinistro senza prestare soccorso, ma gli agenti lo hanno rintracciato a casa sua, a poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla responsabilità degli automobilisti e sull’importanza di fermarsi per prestare aiuto in caso di incidenti. La legge italiana punisce severamente l’omissione di soccorso, e questo caso non fa eccezione.

Un contesto allarmante

Questo non è un caso isolato. Recentemente, un altro incidente ha coinvolto un camion guidato da un giovane di 24 anni, che ha travolto una madre e la sua bimba di tre anni, allontanandosi dopo l’impatto. Fortunatamente, la piccola è stata soccorsa e ha riportato solo lievi ferite. Questi eventi mettono in luce un problema crescente di pirateria stradale e omissione di soccorso, che richiede un’attenzione urgente da parte delle autorità e della società. È fondamentale sensibilizzare i cittadini sull’importanza di fermarsi e prestare aiuto in caso di incidenti, per evitare che tragedie come queste si ripetano.