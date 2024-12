Un tragico investimento avvenuto nel pomeriggio di venerdì 20 dicembre a Milano.

Un pomeriggio drammatico in via Lorenteggio

Nel tardo pomeriggio di venerdì 20 dicembre, Milano è stata teatro di un grave incidente stradale che ha coinvolto una donna di 52 anni, originaria del Perù e residente a Corsico. L’incidente è avvenuto in via Lorenteggio, precisamente all’altezza della fermata del bus tra l’Esselunga e via Menaggio. La donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata investita da un’automobile, riportando ferite gravissime.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, i sanitari del 118 sono accorsi sul luogo con un’ambulanza e un’automedica. Al loro arrivo, hanno trovato la donna in arresto cardiocircolatorio e incosciente. Dopo le prime cure, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo, dove i medici stanno facendo il possibile per salvarle la vita. Le sue condizioni sono critiche e la situazione è monitorata costantemente.

La dinamica dell’incidente e le indagini in corso

Secondo le prime ricostruzioni, l’automobilista coinvolto nell’incidente stava provenendo da Corsico e si dirigeva verso il centro città. Dopo l’impatto, l’automobilista si è fermato ed è rimasto a disposizione delle autorità per fornire la propria versione dei fatti. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso e chiarire la dinamica dell’incidente. Questo tragico evento segue un altro incidente avvenuto poche ore prima in via De Nicola, dove un uomo di 61 anni ha investito una donna e il suo figlio disabile, per poi fuggire. Fortunatamente, è stato rintracciato e arrestato per omissione di soccorso.