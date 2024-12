Scoperti beni di lusso e contante per 10mila euro in un blitz notturno

Un’operazione mirata dei carabinieri

La notte tra giovedì e venerdì 20 dicembre ha visto un’importante operazione dei carabinieri a Cologno Monzese, dove tre uomini di 37, 32 e 30 anni sono stati arrestati per furto in abitazione. I militari, dopo aver condotto mirati accertamenti, hanno fatto irruzione in un appartamento di via Rossini, scoprendo un vero e proprio tesoro di beni rubati.

Durante il blitz, i carabinieri hanno rinvenuto orologi preziosi, borse griffate, gioielli di lusso e contante per un valore complessivo di circa 10mila euro. La scoperta ha confermato i sospetti degli investigatori, che ritenevano che gli oggetti trovati fossero il frutto di attività delittuosa.

Il profilo dei sospetti

I tre uomini arrestati non sono nuovi a problemi con la giustizia: tutti e tre avevano già ricevuto condanne per reati simili, con pene che variavano da due a sei anni. Questo dettaglio ha reso l’operazione ancora più significativa, poiché dimostra come il fenomeno dei furti in abitazione continui a rappresentare una sfida per le forze dell’ordine.

Il blitz è stato coordinato dalla tenenza di Cologno Monzese, con il supporto del personale del radiomobile della compagnia di Sesto e della stazione di Vimodrone. La sinergia tra le diverse unità ha permesso di portare a termine l’operazione con successo, arrestando i sospetti e sequestrando beni di valore.

Le conseguenze legali

Oltre all’arresto, i tre uomini sono stati denunciati per ricettazione. Questo reato, che implica la detenzione di beni rubati, comporta sanzioni severe e può portare a pene detentive significative. Le indagini proseguono per capire l’origine di questi beni e se possano essere collegati ad altri furti avvenuti nella zona.

La situazione a Cologno Monzese è un chiaro esempio di come le forze dell’ordine stiano intensificando i controlli per contrastare il fenomeno dei furti in abitazione. Con l’aumento della criminalità, è fondamentale che i cittadini collaborino con le autorità, segnalando attività sospette e contribuendo a creare un ambiente più sicuro per tutti.