La polizia di Bresso sequestra articoli contraffatti e multa i negozianti

Controlli nei negozi: un’operazione necessaria

Negli ultimi giorni, la polizia locale di Bresso ha avviato una serie di controlli nei negozi della città, focalizzandosi sulla sicurezza e sulla conformità dei prodotti in vendita. Questa iniziativa, denominata “Operazione Natale sicuro”, ha come obiettivo principale quello di garantire che i consumatori possano acquistare articoli sicuri, specialmente in un periodo dell’anno in cui la domanda di giocattoli e addobbi natalizi aumenta notevolmente.

Sequestri e denunce: un duro colpo ai trasgressori

Durante i controlli, gli agenti hanno sequestrato centinaia di articoli, in particolare addobbi natalizi e giocattoli, tutti con il marchio di conformità europea “CE” contraffatto. I titolari dei negozi, gestiti principalmente da cittadini cinesi, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per frode in commercio. Le autorità hanno già convalidato i provvedimenti e disposto la distruzione dei prodotti non conformi, sottolineando l’importanza di mantenere elevati standard di sicurezza per i consumatori.

Multa e controlli continuativi

Oltre ai sequestri, sono state emesse multe per un totale di 18mila euro nei confronti dei negozianti coinvolti. Questo non è il primo intervento della polizia locale: già il mese scorso, in un centro estetico, erano stati sequestrati prodotti per la manicure acquistati dalla Cina su Amazon, privi delle necessarie verifiche di sicurezza. Recentemente, durante un nuovo controllo, gli agenti hanno trovato nuovamente gli stessi prodotti, questa volta provenienti dal Nordafrica. L’autorità sanitaria ha confermato i sequestri, evidenziando la necessità di vigilanza continua per garantire la sicurezza dei prodotti in commercio.