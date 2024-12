Forti raffiche di vento a Milano: chiusi i parchi e raccomandazioni per i cittadini

Situazione attuale a Milano

Milano è attualmente sotto un’allerta meteo arancione a causa di forti raffiche di vento che stanno colpendo la città. A partire dalla mezzanotte, il Comune ha deciso di chiudere tutti i parchi per 24 ore, una misura necessaria per garantire la sicurezza dei cittadini. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso l’allerta, evidenziando il rischio moderato di vento forte. Il Centro operativo comunale (COC) è attivo per monitorare la situazione e coordinare eventuali interventi.

Misure di sicurezza adottate

Durante un incontro dell’Unità di crisi locale, è stata presa la decisione di chiudere i parchi cintati della città per l’intera durata dell’allerta. Tuttavia, nei parchi che ospitano strutture essenziali, rimarrà aperto un cancello per garantire l’accesso alle attività necessarie. Ad esempio, il Villaggio delle Meraviglie, situato all’interno dei Giardini Pubblici Indro Montanelli, sarà inaccessibile fino alla fine dell’allerta. Le autorità invitano i cittadini a evitare aree con alberi e a prestare attenzione a oggetti che potrebbero essere spostati dal vento.

Previsioni meteorologiche per i prossimi giorni

Secondo le previsioni di 3bMeteo, il tempo migliorerà a partire da venerdì, con condizioni di bel tempo e ventilazione intensa di fohn. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 12°C, mentre le minime saranno di circa 5°C. Non sono previste precipitazioni significative, e l’alta pressione garantirà stabilità atmosferica fino al Capodanno. Tuttavia, è importante rimanere vigili e seguire le indicazioni delle autorità locali durante questo periodo di maltempo.