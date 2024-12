Una giovane madre romena perde la vita insieme al suo bambino durante un cesareo d'urgenza.

Un evento tragico all’ospedale San Matteo

La tragedia si è consumata all’ospedale San Matteo di Pavia, dove una giovane madre, Andreea Mihaela Antochi, di 30 anni, ha perso la vita durante il parto. La donna, originaria della Romania e residente a Villanterio, si trovava nel reparto di ostetricia quando ha avuto una crisi respiratoria che ha portato a un arresto cardiaco. Nonostante i tentativi disperati dei medici di rianimarla per oltre un’ora, Andreea non è riuscita a sopravvivere. Il suo bambino, Sasha Andrei, è nato tramite un cesareo d’urgenza, ma purtroppo anche lui è deceduto.

Le circostanze del decesso

Secondo le informazioni raccolte, lo staff medico non aveva rilevato precedenti problemi di salute nella paziente. La donna era stata ricoverata da alcuni giorni e aveva iniziato a manifestare segni di malessere nella notte tra lunedì e martedì. La situazione è rapidamente degenerata, portando a un intervento d’emergenza che, sfortunatamente, non ha avuto l’esito sperato. La procura di Pavia ha avviato un’indagine per chiarire le cause di questa tragedia, con particolare attenzione alla condotta del personale sanitario.

Reazioni e indagini in corso

Il marito di Andreea ha sporto denuncia, richiedendo giustizia per la perdita della moglie e del figlio. Il procuratore Fabio Napoleone ha già disposto l’acquisizione di tutta la documentazione sanitaria relativa al caso. Al momento non ci sono indagati, ma l’indagine è in fase preliminare e potrebbe portare a sviluppi significativi. La comunità locale è scossa da questo evento drammatico, che solleva interrogativi sulla sicurezza e sull’assistenza sanitaria fornita durante il parto.