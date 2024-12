Un evento tragico che ha scosso la comunità locale e il mondo del calcio giovanile.

Un dramma che ha colpito Rozzano

La comunità di Rozzano è in lutto per la tragica scomparsa di Oscar, un bambino di soli 8 anni, deceduto all’ospedale pediatrico Buzzi di Milano. La notizia della sua morte, avvenuta martedì 17 dicembre, ha scosso profondamente la cittadina, portando un’ondata di commozione tra i residenti e gli amici del piccolo. Oscar era stato trasferito d’urgenza al Buzzi dopo un malore improvviso, ma purtroppo non è riuscito a sopravvivere.

Il ricordo di un giovane calciatore

Oscar era un bambino vivace e pieno di vita, che frequentava la scuola elementare di via Cervi. La sua passione per il calcio lo aveva portato a giocare nel Rozzano Calcio, dove si era fatto notare per il suo talento e la sua dedizione. Prima di unirsi a questa squadra, aveva iniziato a calciare il pallone nell’oratorio, nella squadra Ussa calcio. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile tra i compagni di squadra e gli allenatori, che lo ricordano come un ragazzo solare e sempre pronto a divertirsi.

La reazione della comunità e delle istituzioni

La notizia della morte di Oscar ha suscitato una forte reazione da parte della comunità di Rozzano. La società di calcio in cui giocava ha pubblicato un messaggio di condoglianze sui social media, esprimendo il proprio dolore per la perdita di un giovane atleta. “Ci stringiamo con affetto alla famiglia e agli amici di Rozzano Calcio”, hanno scritto, sottolineando l’importanza di Oscar per la squadra. Inoltre, il consiglio comunale di Rozzano ha deciso di osservare un minuto di silenzio all’inizio della seduta di mercoledì 18 dicembre, in segno di rispetto e solidarietà nei confronti della famiglia del bambino.