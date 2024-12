La comunità di Binasco piange la scomparsa di un grande insegnante e studioso.

Un uomo di cultura e passione

La scomparsa di Alberto Cuomo ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità di Binasco. Descritto come un uomo “dall’immensa cultura” e con una “passione smisurata per l’insegnamento”, il Professore ha dedicato la sua vita a trasmettere conoscenze e valori ai giovani. La sua umiltà e il suo impegno hanno fatto di lui una figura di riferimento per molti, un faro di saggezza in un mondo in continua evoluzione.

Un’eredità da tramandare

Il messaggio di cordoglio diffuso dal Comune di Binasco sottolinea l’importanza del lavoro di Cuomo: “Una comunità senza memoria è una comunità senza futuro”. Questo aforisma racchiude l’essenza della sua missione: riscoprire e tramandare la storia locale. Grazie alla sua dedizione, Binasco ha potuto valorizzare il proprio patrimonio culturale, rendendolo accessibile alle nuove generazioni. La vastissima opera di ricerca e studio che ha lasciato in eredità rappresenta un tesoro inestimabile per la comunità.

Il ricordo di una comunità

In questi giorni, la bacheca del Comune è stata invasa da messaggi di affetto e gratitudine. I cittadini di Binasco ricordano Alberto Cuomo non solo come un insegnante, ma come un amico e un mentore. La sua capacità di coinvolgere i giovani e di farli appassionare alla storia del territorio è stata fondamentale per la formazione di una coscienza collettiva. “Oggi ci lascia una delle figure più significative ed emblematiche per la nostra cultura”, affermano i suoi allievi, riconoscendo il valore del suo operato.