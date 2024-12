Un dirigente comunale di Milano arrestato dopo aver travolto una bimba di tre anni.

Un incidente che ha scosso Milano

Un grave incidente stradale ha avuto luogo martedì pomeriggio a Milano, quando un dirigente del Comune, Angelo Z., ha travolto un passeggino con a bordo una bimba di tre anni. L’uomo, alla guida di un suv bianco, ha colpito il passeggino con una violenza tale da sbalzare la piccola sull’asfalto. Fortunatamente, la bimba non ha riportato gravi conseguenze, ma l’episodio ha sollevato un acceso dibattito sulla responsabilità degli automobilisti e sull’importanza della sicurezza stradale.

Le conseguenze legali dell’incidente

Il dirigente comunale, accusato di omissione di soccorso, si è presentato in tribunale scortato dalla polizia locale di Milano. Durante l’udienza di convalida, ha ammesso di non essersi accorto di nulla e ha chiesto scusa, mostrando disponibilità a collaborare con i Servizi sociali. La sua difesa, rappresentata dall’avvocato Ciro Paparo, ha già annunciato l’intenzione di richiedere un rito alternativo al processo ordinario, come il patteggiamento o il giudizio abbreviato. Questo potrebbe ridurre significativamente le conseguenze legali per l’uomo, che ora si trova agli arresti domiciliari.

Il ruolo della copertura assicurativa

Un aspetto cruciale della difesa riguarda la gravità dei danni subiti dalla vittima. Secondo l’avvocato, la bimba ha riportato solo danni di lieve entità, il che potrebbe influenzare la decisione del giudice. La difesa intende dimostrare che la copertura assicurativa del dirigente sia sufficiente a rispondere alle eventuali richieste di risarcimento da parte della famiglia della vittima, originaria del Bangladesh. Questo potrebbe rappresentare un elemento chiave nel processo, poiché la responsabilità civile è spesso considerata in casi di incidenti stradali.

Un caso che solleva interrogativi sulla sicurezza stradale

Questo incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale a Milano e sulla necessità di una maggiore attenzione da parte degli automobilisti. La velocità e la distrazione sono fattori che contribuiscono a molti incidenti, e casi come questo evidenziano l’importanza di rispettare le norme del codice della strada. Le autorità locali sono chiamate a riflettere su come migliorare la sicurezza, specialmente nelle aree frequentate da bambini e famiglie.