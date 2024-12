La città si unisce nel dolore e sospende le attività in segno di rispetto

Un dolore che unisce la comunità

La comunità di Rozzano è in lutto per la prematura scomparsa del piccolo Oscar, un bambino di soli 8 anni, venuto a mancare a causa di un arresto cardiaco. La tragedia ha colpito profondamente non solo la sua famiglia, ma anche tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano. In segno di rispetto, l’Amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino, invitando i cittadini a unirsi in un momento di raccoglimento.

Le esequie e il rispetto per la famiglia

Le esequie del piccolo Oscar si svolgeranno venerdì 20 dicembre alle ore 15 presso la chiesa di San Angelo, situata in via Don Angelo Lonni. Durante la cerimonia, le bandiere sugli edifici comunali saranno esposte a mezz’asta, simbolo di un dolore condiviso. Inoltre, è stata richiesta la sospensione delle attività pubbliche e commerciali durante le ore delle esequie, per permettere a tutti di partecipare al lutto e rendere omaggio al piccolo.

Il ricordo di Oscar nella comunità

Oscar era un bambino vivace e pieno di vita, con una grande passione per il calcio. Giocava nella squadra locale, il Rozzano Calcio, dove era molto amato dai compagni e dagli allenatori. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile, e la società calcistica ha espresso il proprio cordoglio, sottolineando quanto fosse importante per tutti. La comunità si è stretta attorno alla famiglia, inviando messaggi di sostegno e affetto attraverso i social media, dimostrando che, anche nei momenti più bui, l’unità e la solidarietà possono fare la differenza.