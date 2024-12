Un grave incidente avvenuto questa mattina in un oratorio ha portato un uomo in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

Un incidente che ha scosso la comunità

Questa mattina, un grave incidente sul lavoro ha coinvolto un uomo di 48 anni a Zelo Buon Persico, un comune situato nella provincia di Lodi. L’uomo, mentre si trovava all’interno dell’oratorio cittadino in via Dante, è caduto da un’altezza di circa cinque metri. Le circostanze esatte della caduta non sono ancora chiare, ma l’impatto ha causato ferite significative, portando i soccorritori a intervenire con urgenza.

Intervento tempestivo dei soccorritori

Alle 8.40 di giovedì mattina, i soccorritori del 118 sono giunti sul luogo dell’incidente con un’ambulanza, un’auto medica e un’auto infermieristica. L’uomo è stato immediatamente stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove è attualmente ricoverato. Secondo le prime informazioni, ha riportato gravi traumi alla testa, al torace e alla schiena, rendendo necessaria un’attenzione medica intensiva.

La reazione della comunità e delle autorità

La notizia dell’incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti di Zelo Buon Persico. Molti si sono riuniti nei pressi dell’oratorio per avere notizie sull’uomo coinvolto. I carabinieri di Lodi sono stati chiamati a intervenire per gestire la situazione e raccogliere informazioni utili per chiarire le dinamiche dell’incidente. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per comprendere meglio cosa sia accaduto e per garantire che simili incidenti non si ripetano in futuro.