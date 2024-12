Un bambino di 11 anni è stato investito da un'auto in via Gandino a Milano, trasportato in ospedale.

Il drammatico incidente in via Gandino

Nella mattinata di giovedì 19 dicembre, un bambino di 11 anni è stato coinvolto in un incidente stradale a Milano, precisamente in via Alberto Gandino, nella zona di Baggio. L’episodio è avvenuto intorno alle 8 del mattino, quando il giovane è stato travolto da un’automobile. La notizia ha subito destato preoccupazione tra i residenti e i passanti, che hanno assistito alla scena e hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Intervento dei soccorsi e condizioni del bambino

La centrale operativa del 118 ha prontamente inviato un’ambulanza sul luogo dell’incidente. I soccorritori hanno prestato le prime cure al bambino, che è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo. Fortunatamente, secondo le prime informazioni trapelate, il piccolo ha riportato solo traumi lievi e le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Questo ha portato un certo sollievo tra i familiari e gli amici, che hanno atteso notizie presso l’ospedale.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente

La polizia locale è intervenuta per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Al momento, le indagini sono ancora in corso e si stanno raccogliendo testimonianze di eventuali testimoni presenti al momento dell’impatto. È fondamentale comprendere le circostanze che hanno portato a questo tragico evento, al fine di evitare simili incidenti in futuro. La sicurezza stradale è un tema di grande importanza, soprattutto quando si tratta di bambini, che sono i più vulnerabili in situazioni di questo tipo.