Un grave incidente ha coinvolto una bimba di tre anni in un passeggino a Milano, scatenando la caccia al pirata della strada.

Il drammatico incidente in piazza Durante

Martedì mattina, un tragico incidente ha scosso la comunità di Milano, quando una bimba di soli tre anni è stata travolta da un’auto mentre si trovava nel suo passeggino, spinto dalla madre. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 in piazza Durante, una zona frequentata da famiglie e pedoni. La madre, una donna di 33 anni originaria del Bangladesh, stava attraversando sulle strisce pedonali quando un’Audi Q3, apparentemente in corsa a forte velocità, ha colpito il passeggino.

Le conseguenze per la piccola vittima

Fortunatamente, la bimba era allacciata nel passeggino e ha riportato solo un trauma facciale e un taglio sul volto. È stata immediatamente trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda in codice giallo, dove i medici hanno confermato che non era in pericolo di vita. Questo episodio ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza stradale, specialmente per i più vulnerabili, come i bambini. La polizia locale, guidata dal comandante Gianluca Mirabelli, ha avviato un’immediata caccia al pirata della strada che, dopo l’incidente, si era allontanato dal luogo.

La caccia al pirata della strada

Le indagini sono state facilitate dalle immagini di una dashcam montata su un furgone che si trovava dietro l’Audi al momento dell’incidente. Grazie a queste registrazioni, gli agenti sono riusciti a risalire al modello e al colore del veicolo coinvolto. Incrociando i dati con le registrazioni di altri occhi elettronici, la polizia ha identificato il presunto responsabile, un uomo di 61 anni, che è stato rintracciato nel pomeriggio in via Gioia. L’uomo, che non ha precedenti penali, è stato arrestato con l’accusa di omissione di soccorso, un reato grave che sottolinea l’importanza di fermarsi e prestare aiuto in caso di incidenti stradali.

Un triste parallelismo con un altro incidente

Questo incidente richiama alla mente un altro tragico evento avvenuto lo scorso dicembre, quando una donna di 34 anni, Rocio Espinoza Moreno, è morta dopo essere stata travolta mentre attraversava la strada con i suoi due gemelli nel passeggino. Anche in quel caso, il guidatore del veicolo coinvolto era fuggito, ma era stato rintracciato rapidamente dalla polizia. Questi eventi evidenziano la necessità di una maggiore attenzione e responsabilità da parte degli automobilisti, specialmente in aree ad alta densità pedonale.