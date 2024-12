Un principio d'incendio ha costretto all'evacuazione della scuola primaria Aldo Moro a Basiano.

Un evento inaspettato nella scuola primaria

Giovedì 19 dicembre, la tranquillità della mattinata nella scuola primaria Aldo Moro di Basiano, un comune situato nell’hinterland Nord-Est di Milano, è stata interrotta da un principio d’incendio. L’episodio ha avuto luogo all’interno di un locale tecnico, dove un cortocircuito ha innescato un piccolo rogo, generando una densa nube di fumo che ha allarmato il personale e gli studenti presenti.

Intervento dei vigili del fuoco

Immediatamente dopo l’attivazione dell’allarme antincendio, i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenuti sul posto con un’autopompa. Fortunatamente, grazie alla prontezza del personale scolastico e all’efficienza dei pompieri, il rogo è stato rapidamente domato. Nonostante la situazione potesse sembrare critica, le fiamme erano già sotto controllo al momento dell’arrivo dei soccorsi.

Evacuazione e sicurezza degli studenti

La sicurezza degli studenti è stata la priorità assoluta. Tutti i bambini sono stati evacuati in modo ordinato e accompagnati in altre aule comunali, dove hanno potuto attendere il termine dell’emergenza. È importante sottolineare che non ci sono stati feriti né intossicati, un segno della buona gestione della situazione da parte del personale scolastico e dei soccorritori. L’edificio, dopo le verifiche del caso, è risultato agibile e pronto per riprendere le normali attività scolastiche.