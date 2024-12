Un'auto avvolta dalle fiamme in via Bergamo, intervento rapido dei pompieri evita il peggio.

Un incendio all’alba a Castellanza

All’alba di giovedì 19 dicembre, un’auto è stata completamente avvolta dalle fiamme in via Bergamo a Castellanza, un comune situato al confine tra le province di Varese e la città metropolitana di Milano. L’incidente è avvenuto intorno alle 5.30, quando i residenti della zona sono stati svegliati dal rumore dei pompieri e dal crackle delle fiamme. La centrale operativa di via Messina ha immediatamente allertato i vigili del fuoco, che si sono precipitati sul luogo dell’incendio.

Intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco del distaccamento di Legnano sono arrivati rapidamente sul posto con diversi mezzi. Grazie alla loro prontezza e professionalità, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando che si propagassero ad altre auto parcheggiate nelle vicinanze o a edifici adiacenti. L’intervento tempestivo ha permesso di contenere i danni e di garantire la sicurezza dei residenti. Fortunatamente, non si registrano feriti o intossicati, un aspetto positivo in una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Le cause dell’incendio

Attualmente, le cause che hanno portato all’incendio dell’auto sono ancora sconosciute. Gli inquirenti stanno indagando per capire se si sia trattato di un guasto meccanico, di un atto doloso o di un’altra causa. Gli incendi di veicoli sono eventi che, sebbene non frequenti, possono rappresentare un serio pericolo per la sicurezza pubblica. È fondamentale che i cittadini prestino attenzione a segnali di malfunzionamento nei propri veicoli e che segnalino eventuali anomalie alle autorità competenti.