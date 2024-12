Raffiche di vento in arrivo: ecco cosa sapere sulla chiusura dei parchi a Milano.

Situazione meteo a Milano

Milano si prepara ad affrontare un’intensa ondata di maltempo, con forti raffiche di vento che colpiranno la città. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un’allerta arancione, segnalando un rischio moderato per vento forte a partire dalla mezzanotte di giovedì 19 dicembre e per le successive 24 ore. Questo avviso ha spinto le autorità locali a prendere misure preventive per garantire la sicurezza dei cittadini.

Chiusura dei parchi e misure di sicurezza

In risposta all’allerta, l’Unità di crisi locale, coordinata dalla Protezione civile comunale, ha deciso di chiudere i parchi cintati della città. Questa misura sarà in vigore per tutta la durata dell’allerta, salvo aggiornamenti che possano consentire una riapertura anticipata. I parchi che ospitano strutture essenziali manterranno aperto un cancello per garantire l’accesso alle attività necessarie, ma l’accesso sarà limitato.

Particolarmente colpito da questa decisione è il Villaggio delle Meraviglie, situato all’interno dei Giardini Pubblici Indro Montanelli, che rimarrà inaccessibile fino alla fine dell’allerta. Le autorità invitano i cittadini a evitare di sostare o transitare in aree con alberi, dove il rischio di caduta rami è elevato.

Raccomandazioni per i cittadini

Le autorità locali raccomandano a tutti i cittadini di prestare attenzione durante questo periodo di maltempo. È fondamentale non sostare nelle aree a rischio, in particolare quelle con alberi e nei pressi di cantieri, dehors e tende. Inoltre, si consiglia di mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi, poiché il vento potrebbe spostarli e causare danni.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile è già attivo per monitorare la situazione e coordinare eventuali interventi. È importante che i cittadini rimangano informati e seguano le indicazioni delle autorità per garantire la propria sicurezza e quella degli altri durante questo evento meteorologico avverso.