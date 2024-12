Un giovane di 22 anni è stato arrestato dopo un tentativo di furto in un appartamento a Milano, mentre il suo complice è riuscito a fuggire.

Un tentativo di furto audace

Martedì notte, Milano è stata teatro di un tentativo di furto che ha messo in allerta le forze dell’ordine. Un giovane di 22 anni, di nazionalità italiana, è stato arrestato dopo aver tentato di entrare in un appartamento al piano ottavo di un condominio in viale Pisa. Il suo complice, tuttavia, è riuscito a fuggire, rendendo la situazione ancora più complessa per gli investigatori.

La reazione della vittima

La vittima, una giovane donna etiope di 22 anni, si è svegliata nel cuore della notte a causa di rumori sospetti provenienti dal corridoio. Preoccupata per la sua sicurezza, ha guardato dallo spioncino e ha notato due uomini: uno bloccava l’ascensore mentre l’altro tentava di forzare la serratura della porta. Le sue urla hanno attirato l’attenzione e, in un attimo, ha contattato il numero di emergenza 112, attivando così le forze dell’ordine.

Intervento delle forze dell’ordine

Grazie alla prontezza della giovane, gli agenti delle volanti sono intervenuti rapidamente. Il 22enne è stato trovato nel cortile del condominio, mentre cercava di nascondersi dietro i bidoni dell’immondizia. La sua cattura è stata facilitata dalle descrizioni fornite dalla vittima e dai vicini, che avevano assistito alla scena. Purtroppo, il complice è riuscito a dileguarsi, lasciando dietro di sé solo il caos e la paura.

Le conseguenze legali

Il giovane arrestato è stato portato in questura e dovrà affrontare accuse di tentato furto in abitazione. Le autorità stanno ora indagando per identificare e rintracciare il complice fuggito, che potrebbe essere coinvolto in altri crimini nella zona. Questo episodio mette in luce la crescente preoccupazione per la sicurezza nelle abitazioni milanesi e la necessità di una vigilanza costante da parte dei residenti.