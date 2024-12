Un uomo mascherato ha svaligiato una farmacia in viale Carlo Troya, portando via un bottino di 500 euro.

Un colpo audace in pieno giorno

Lunedì sera, poco prima delle 19.50, una farmacia situata in viale Carlo Troya a Milano è stata teatro di una rapina audace. Un uomo, con il volto coperto da uno scaldacollo, è entrato nel locale armato di pistola, creando panico tra i presenti. La farmacista, una giovane dottoressa di 27 anni, si è trovata faccia a faccia con il malvivente, che ha puntato l’arma contro di lei, costringendola a collaborare.

La dinamica della rapina

Secondo le ricostruzioni fornite dalla polizia, il rapinatore ha agito con rapidità e determinazione. Dopo aver minacciato la farmacista, è riuscito a raggiungere il banco cassa, dove ha svuotato il contenuto, portando via circa 500 euro. La scena si è svolta in pochi attimi, lasciando la vittima sotto shock. Una volta ottenuto il bottino, il ladro è fuggito a piedi, facendo perdere le proprie tracce in un attimo.

La reazione della vittima e le indagini in corso

Subito dopo la rapina, la farmacista ha avuto la prontezza di dare l’allerta alle forze dell’ordine. La polizia è intervenuta rapidamente, avviando le indagini per identificare il rapinatore. Le telecamere di sicurezza della farmacia e delle aree circostanti potrebbero fornire elementi utili per risalire all’identità del malvivente. Gli agenti stanno anche interrogando eventuali testimoni per raccogliere ulteriori dettagli sull’accaduto.

Questo episodio mette in luce un problema crescente di sicurezza nelle aree urbane, dove le rapine in esercizi commerciali sembrano essere in aumento. Le autorità locali sono chiamate a prendere misure più efficaci per garantire la sicurezza dei cittadini e dei commercianti.