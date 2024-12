Un malore improvviso porta via un bambino di 8 anni, grande appassionato di calcio.

Un evento inaspettato

La comunità di Rozzano è stata colpita da un evento tragico che ha lasciato tutti senza parole. Oscar, un bambino di soli 8 anni, è deceduto a seguito di un malore improvviso. La notizia ha scosso non solo la sua famiglia, ma anche tutti coloro che lo conoscevano. Oscar era un ragazzo vivace e pieno di vita, con una grande passione per il calcio, tanto da essere un membro attivo del Rozzano Calcio. La sua scomparsa ha creato un vuoto incolmabile tra i suoi coetanei e nella comunità.

Il dramma della malattia

La tragedia è avvenuta lunedì sera, quando Oscar si trovava a casa. All’improvviso, ha accusato un malore che ha allarmato i suoi genitori. Senza perdere tempo, hanno contattato i soccorsi, che lo hanno trasportato prima all’ospedale San Paolo e successivamente al Buzzi di Milano. Nonostante gli sforzi dei medici, Oscar ha subito un arresto cardiaco e, purtroppo, non ce l’ha fatta. La notizia della sua morte ha colpito come un fulmine a ciel sereno, lasciando la comunità in uno stato di incredulità e dolore.

La reazione della comunità

La reazione della comunità di Rozzano è stata immediata. Messaggi di cordoglio sono stati espressi attraverso i social media, con tanti che hanno voluto condividere il loro dolore e la loro vicinanza alla famiglia di Oscar. La vice sindaca Maria Laura Guido ha espresso parole toccanti, sottolineando l’importanza di unirsi in questo momento difficile. Ha anche proposto l’idea di istituire una giornata di lutto cittadino per onorare la memoria del piccolo Oscar. La sua scomparsa non è solo una perdita per la famiglia, ma per l’intera comunità che lo ha visto crescere e giocare.