Incidente stradale a Milano: arrestato il presunto pirata della strada

Un tragico incidente coinvolge una bimba di tre anni e un suv bianco a Milano.

Un tragico incidente in piazza Durante

Martedì pomeriggio, un drammatico incidente ha scosso la comunità di Milano. In piazza Durante, al Casoretto, una bimba di tre anni è stata travolta da un suv bianco mentre si trovava nel suo passeggino, spinto dalla madre. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 del mattino, quando il veicolo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe centrato in pieno il passeggino, sbalzandolo sull’asfalto. La scena è stata devastante e ha immediatamente attirato l’attenzione dei passanti, che hanno allertato le autorità.

La fuga del conducente e l’arresto

Il conducente del suv, dopo aver causato l’incidente, è fuggito dal luogo del sinistro. Tuttavia, grazie alle indagini rapide delle forze dell’ordine, è stato identificato e arrestato poche ore dopo. Si tratta di un uomo di sessantuno anni, originario della Campania, che attualmente lavora presso il comune di Milano. Nonostante la sua carriera professionale, l’uomo ha avuto problemi legali in passato, il che ha sollevato interrogativi sulla sua condotta al volante.

Le conseguenze per la vittima

La bimba coinvolta nell’incidente è stata immediatamente trasportata in ospedale, dove i medici stanno monitorando le sue condizioni. La madre, visibilmente sconvolta, ha dichiarato di aver attraversato sulle strisce pedonali quando è avvenuto l’impatto. Questo incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale a Milano, in particolare riguardo alla protezione dei pedoni e dei più vulnerabili, come i bambini. Le autorità locali sono sotto pressione per implementare misure più severe per garantire la sicurezza nelle aree urbane.