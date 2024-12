Un pomeriggio di caos sull'A4: i dettagli di un incidente che ha paralizzato il traffico.

Un pomeriggio di caos sull’A4

Mercoledì 18 dicembre, nel primo pomeriggio, si è verificato un grave incidente stradale lungo l’autostrada A4, precisamente nel tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Agrate, in direzione Brescia. L’incidente ha coinvolto tre mezzi pesanti, causando un blocco del traffico che ha raggiunto gli 8 km di coda. Gli automobilisti sono stati costretti a viaggiare solo su due corsie, creando un notevole disagio per chi si trovava in transito.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, la Polizia Stradale, i vigili del fuoco e il personale della seconda direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Grazie alla loro prontezza, si è riusciti a gestire la situazione nel minor tempo possibile, anche se il traffico ha subito ritardi significativi.

Consigli per gli automobilisti

Per gli automobilisti provenienti da Milano-Torino e diretti verso Brescia, è stato consigliato di evitare il tratto autostradale interessato dall’incidente. Le autorità suggeriscono di utilizzare percorsi alternativi: prendere la A50 Tangenziale Ovest di Milano, proseguire sulla A51 Tangenziale Est di Milano, uscire a Carugate e infine prendere la A58 Tangenziale Est Esterna di Milano per rientrare in autostrada a Cavenago. Questa deviazione potrebbe aiutare a ridurre i tempi di attesa e a garantire un viaggio più fluido.