Un 38enne fermato all'aeroporto di Malpensa per accuse di terrorismo internazionale.

Arresto all’aeroporto di Malpensa

Un uomo di 38 anni, cittadino iraniano, è stato arrestato lunedì pomeriggio all’aeroporto di Malpensa, in Lombardia. L’operazione è stata condotta dalle forze dell’ordine italiane in collaborazione con le autorità statunitensi, che avevano emesso un mandato di cattura nei suoi confronti. L’accusa principale è quella di “associazione per delinquere finalizzata alla violazione dell’international emergency economic power act”. Inoltre, l’uomo è accusato di aver fornito supporto materiale a un’organizzazione terroristica straniera, i Pasdaran, considerati un gruppo terroristico dagli Stati Uniti.

Dettagli sull’accusa

Secondo le informazioni raccolte dalle autorità americane, il 38enne avrebbe collaborato con i Pasdaran fornendo componenti elettroniche per la costruzione di droni, armi letali utilizzate in conflitti e operazioni militari. L’uomo è arrivato a Malpensa con un volo da Istanbul, ma era solo in transito e non aveva intenzione di rimanere in Italia. Appena sceso dall’aereo, è stato fermato dagli agenti della sezione anti-terrorismo della Digos di Milano, che hanno agito in sinergia con la Polaria.

Sequestro di materiale incriminato

Durante la perquisizione dei suoi bagagli, gli agenti hanno rinvenuto componentistica elettronica compatibile con i reati contestati dalla giustizia statunitense. Sono stati sequestrati anche documenti di natura bancaria e commerciale, ritenuti di interesse investigativo, oltre a tre telefoni cellulari. L’arresto è stato convalidato e le procedure per l’estradizione negli Stati Uniti sono già in fase di avvio. Le indagini condotte dalla polizia italiana non hanno, al momento, evidenziato elementi di preoccupazione per la sicurezza nazionale.