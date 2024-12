Un giovane aggredito e rapinato in stazione centrale ottiene giustizia con una pena esemplare.

Un episodio di violenza in stazione centrale

La Stazione Centrale di Milano, un luogo di passaggio per migliaia di persone ogni giorno, è stata teatro di un’aggressione che ha scosso l’opinione pubblica. Un giovane studente, appena arrivato dalla Puglia per sostenere il test di ammissione all’università, è stato brutalmente picchiato e rapinato alle prime ore del mattino. Questo episodio di violenza ha portato a una condanna severa per uno degli aggressori, che dovrà scontare sette anni di carcere.

La decisione del gup di Milano

Il giudice Alberto Carboni ha emesso una sentenza che supera di gran lunga la richiesta della pubblica accusa, che aveva chiesto una pena di 4 anni e 4 mesi. La decisione di infliggere una pena più severa è stata motivata dalla gravità dell’atto e dalla necessità di inviare un messaggio chiaro contro la violenza. Inoltre, il giudice ha rigettato la richiesta di abbreviato condizionato per gli altri due aggressori, che ora dovranno affrontare un processo.

Il racconto dell’aggressione

Il giovane, mentre era al telefono con suo padre per rassicurarlo sul suo viaggio, è stato accerchiato da tre uomini che gli hanno strappato una collanina, un orecchino e un orologio. Non contenti, hanno anche aperto il suo zaino, rubando un pantaloncino, un caricabatterie e delle cuffie. Nonostante le ferite e il trauma subito, il ragazzo ha avuto la forza di proseguire verso l’ateneo per sostenere il suo esame, dimostrando una determinazione ammirevole.

Indagini e arresti

Le indagini condotte dalla polizia sono state rapide ed efficaci. Grazie alla segnalazione di un vigilante Atm e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a identificare e arrestare i tre aggressori, tutti cittadini marocchini con precedenti penali. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nelle aree pubbliche e sull’importanza di garantire la protezione dei cittadini, specialmente in luoghi affollati come le stazioni.