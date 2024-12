Il nuovo codice della strada introduce misure rigorose per garantire la sicurezza degli utenti.

Controlli e sanzioni: la nuova era della sicurezza stradale

Milano, una delle città più dinamiche d’Italia, sta affrontando una nuova era in materia di sicurezza stradale. Con l’entrata in vigore del nuovo codice della strada, i controlli sulle strade sono diventati più severi. Nella giornata di lunedì 16 dicembre, ben 33 conducenti di monopattini sono stati multati per non aver indossato il casco, una misura che ora è obbligatoria. Questo non è stato l’unico intervento: dieci persone sono state sanzionate per essere passate col semaforo rosso e quattro patenti sono state ritirate per uso del cellulare alla guida.

Il ministro Salvini e l’obiettivo di salvare vite

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha espresso la sua preoccupazione riguardo alla sicurezza stradale, sottolineando che l’obiettivo non è quello di infliggere multe, ma di salvare vite. “Basta a chi guida ubriaco, drogato, o a chi va in due su un monopattino contromano sul marciapiede”, ha dichiarato. Con oltre tremila morti all’anno sulle strade italiane, è fondamentale adottare misure serie e rigorose per ridurre il numero di incidenti. Il telefonino, in particolare, è stato identificato come la prima causa di incidenti stradali.

Le nuove regole sui monopattini: obbligo di casco e targa

Le nuove norme riguardanti i monopattini elettrici sono state introdotte per garantire una maggiore sicurezza. Oltre all’obbligo di indossare il casco, sarà richiesta anche la targa e l’assicurazione per questi mezzi. Tuttavia, l’associazione di categoria Assosharing ha criticato queste misure, definendole inapplicabili e sproporzionate. Secondo l’associazione, l’obbligo di casco per tutti gli utenti, indipendentemente dall’età e dalla potenza del monopattino, potrebbe rendere difficile l’utilizzo di questi mezzi in sharing, che contribuiscono al decongestionamento urbano.

Le sfide future per la mobilità urbana

Con l’introduzione di queste nuove regole, Milano si trova di fronte a una sfida significativa: garantire la sicurezza stradale senza compromettere la mobilità urbana. Le flotte di monopattini in sharing, che hanno guadagnato popolarità negli ultimi anni, potrebbero subire un duro colpo se le nuove norme non verranno adattate alle esigenze degli utenti. La questione dell’accessibilità e della praticità nell’utilizzo di questi mezzi è cruciale per il futuro della mobilità sostenibile nella città.