Un grave incidente ha coinvolto una donna di 71 anni a Rozzano, ma le sue condizioni non sono critiche.

Un pomeriggio drammatico a Rozzano

Poco dopo le 17.30 di oggi, un incidente stradale ha scosso la tranquillità di Rozzano, quando una donna di 71 anni è stata investita mentre attraversava la strada in viale Liguria, nei pressi della chiesa di Sant’Angelo. La scena si è presentata subito drammatica, con la donna che è stata colpita da un’auto, cadendo sull’asfalto. L’automobilista, secondo le prime ricostruzioni, non si sarebbe accorto della sua presenza e si è fermato per prestare soccorso dopo l’impatto.

Intervento della polizia locale

Immediatamente dopo l’incidente, gli agenti della polizia locale di Rozzano sono giunti sul luogo per gestire la situazione. La loro prontezza è stata fondamentale: hanno messo in sicurezza l’area e, con grande professionalità, sono riusciti a estrarre la donna da sotto il veicolo. Questa operazione tempestiva ha permesso di garantire che i soccorsi medici potessero intervenire senza indugi. La polizia ha anche avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente, cercando testimoni e raccogliendo informazioni utili.

Condizioni della vittima

Dopo essere stata estratta dall’auto, la donna è stata stabilizzata sul posto e successivamente trasportata in ospedale. Fortunatamente, le sue condizioni non sono critiche, anche se rimangono serie. Questo incidente ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza stradale nella zona, evidenziando la necessità di maggiore cautela da parte degli automobilisti, specialmente in prossimità di attraversamenti pedonali e aree affollate.