Un malore alla guida causa un incidente che coinvolge passanti e forze dell'ordine.

Un tragico incidente in via IV Novembre

Nella mattinata di martedì 17 dicembre, un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Canegrate, un comune situato nell’hinterland nord-ovest di Milano. L’episodio è avvenuto in via IV Novembre, dove un furgone ha perso il controllo, causando il ferimento di cinque persone. L’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu) ha confermato che l’incidente si è verificato poco prima delle 11, scatenando un’immediata risposta da parte dei soccorsi.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli agenti della polizia locale, il conducente del furgone, un uomo di 45 anni, ha accusato un malore mentre era alla guida del suo Ford Transit. Il veicolo, in direzione di San Giorgio, ha prima impattato contro una gazzella dei carabinieri in transito, per poi travolgere una donna di 49 anni che si trovava sul marciapiede. Infine, il furgone si è schiantato contro la recinzione di un’abitazione, all’altezza del civico 13, causando danni e feriti.

Intervento dei soccorsi e condizioni dei feriti

Immediatamente dopo l’incidente, sono stati attivati i soccorsi. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto tre ambulanze e due automediche, insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Il conducente del furgone è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Legnano, mentre la donna ferita è stata portata in ospedale in codice giallo, segno che le sue condizioni, sebbene serie, non erano critiche. Anche i due carabinieri coinvolti nell’incidente hanno riportato lievi ferite e sono stati sottoposti ad accertamenti medici.

Questo tragico evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’importanza di monitorare le condizioni di salute dei conducenti. La comunità di Canegrate si unisce nel sostegno alle vittime e alle loro famiglie, sperando in una pronta guarigione per tutti i coinvolti.