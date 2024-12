Incidente alla centrale elettrica di Ospiate: fiammata senza feriti

Un malfunzionamento ha causato una fiammata, ma nessuna conseguenza grave per i presenti.

Un evento inaspettato nella centrale di Terna

Martedì 17 dicembre, poco prima delle 8 del mattino, un episodio sorprendente ha avuto luogo presso la centrale elettrica di Terna situata in via Galileo Ferraris a Ospiate, una frazione di Bollate, nel nord di Milano. Una fiammata è stata segnalata all’interno della struttura, generando attimi di paura tra i presenti. Fortunatamente, le conseguenze sono state minime e non si registrano feriti o intossicati.

Intervento dei soccorsi e delle autorità

Immediatamente dopo l’allerta, sono stati attivati i soccorsi. La centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica sul posto per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei residenti nelle vicinanze. I vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Rho sono intervenuti prontamente, ma fortunatamente non è stato necessario alcun intervento di emergenza. I mezzi di soccorso sono rientrati rapidamente, confermando che la situazione era sotto controllo.

Cause dell’incidente e rassicurazioni da Terna

Secondo le prime ricostruzioni, la fiammata potrebbe essere stata causata da un malfunzionamento di un componente all’interno dell’impianto. Tuttavia, le cause esatte rimangono ancora da accertare. Da Terna, la società ha comunicato che l’impianto continua a funzionare regolarmente, rassicurando così la comunità locale riguardo alla sicurezza della centrale. Le autorità competenti stanno conducendo indagini per comprendere meglio l’accaduto e prevenire futuri incidenti.