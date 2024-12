La difesa di Chiara Ferragni presenta memorie per l'archiviazione del caso di truffa.

Il contesto dell’inchiesta

Il mondo del gossip e delle celebrità è nuovamente in subbuglio a causa dell’inchiesta che coinvolge Chiara Ferragni, nota influencer e imprenditrice. L’accusa di truffa aggravata, legata ai casi del pandoro Balocco e delle uova Dolci Preziosi, ha sollevato un acceso dibattito tra sostenitori e detrattori. L’indagine, coordinata dal pubblico ministero Cristian Barilli e dall’aggiunto Eugenio Fusco, ha visto la sua chiusura lo scorso ottobre, lasciando ora in attesa la decisione della procura di Milano, prevista per gennaio.

La difesa di Chiara Ferragni

Gli avvocati di Chiara Ferragni, Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, hanno presentato una memoria difensiva in cui chiedono l’archiviazione del caso. Nella loro argomentazione, hanno sottolineato come la loro assistita non abbia mai commesso alcun atto di truffa, evidenziando i versamenti effettuati a favore dell’ospedale Regina Margherita di Torino e dell’associazione ‘Bambini delle fate’. Questi dettagli, secondo la difesa, dimostrerebbero la buona fede di Ferragni e la sua volontà di contribuire a cause benefiche.

Le posizioni degli avvocati e le implicazioni legali

Oltre alla difesa di Ferragni, anche gli avvocati di Alessandra Balocco, Francesco Cannillo, hanno depositato memorie simili, chiedendo l’archiviazione del caso. L’unico a non aver presentato una memoria difensiva è stato Fabio Maria Damato, ex collaboratore dell’influencer. I legali di Ferragni hanno contestato la procedibilità d’ufficio della truffa, sottolineando l’assenza di querele da parte dei consumatori coinvolti. Questo aspetto potrebbe rivelarsi cruciale per la decisione finale della procura, che dovrà valutare se ci siano elementi sufficienti per procedere con un eventuale rinvio a giudizio.