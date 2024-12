Un episodio di violenza sessuale ha scosso la comunità di Pantigliate, con un arresto tempestivo da parte delle forze dell'ordine.

Un episodio di violenza in strada

Il 10 dicembre scorso, la tranquillità di Pantigliate è stata interrotta da un grave episodio di violenza sessuale. Un uomo di 32 anni, di origine pakistana, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver molestato una giovane studentessa di 20 anni. L’incidente è avvenuto lungo la provinciale 415, dove la vittima stava camminando da sola quando è stata avvicinata dall’aggressore.

Il tentativo di adescamento

Secondo le ricostruzioni, l’uomo ha invitato la ragazza a trascorrere la serata con lui. Di fronte al rifiuto della giovane, l’aggressore ha reagito in modo violento, afferrandola e cercando di baciarla contro la sua volontà. Le urla disperate della studentessa hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, che non hanno esitato a intervenire per soccorrerla.

Intervento delle forze dell’ordine

Grazie alla prontezza dei cittadini, è stato immediatamente allertato il numero di emergenza. I carabinieri della stazione di Peschiera Borromeo sono giunti sul posto in pochi minuti, riuscendo a bloccare l’aggressore mentre si trovava ancora nelle vicinanze della vittima. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di evitare il peggio e di garantire la sicurezza della giovane.

Conseguenze legali per l’aggressore

Per il 32enne, le conseguenze sono state immediate: è stato arrestato e condotto presso il carcere di San Vittore. Questo episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle strade e sull’importanza di intervenire in situazioni di violenza. La comunità di Pantigliate si è mobilitata per sostenere la vittima e per chiedere maggiori misure di protezione per le donne.