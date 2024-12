Violenza sessuale a Milano: donna aggredita in stazione centrale

Un episodio di violenza scuote Milano, la vittima trasportata in ospedale.

Un episodio drammatico in Stazione Centrale

Milano, una città che vive di vita frenetica e dinamica, è stata teatro di un episodio di violenza che ha scosso la comunità. Nella mattina di oggi, intorno alle 5, una donna di 37 anni ha subito un’aggressione sessuale nei pressi della Stazione Centrale. Questo evento ha portato a momenti di panico e terrore, non solo per la vittima, ma anche per i passanti e le forze dell’ordine presenti sul posto.

La richiesta di aiuto e l’intervento delle forze dell’ordine

La donna, dopo aver subito l’aggressione, è riuscita a chiedere aiuto agli agenti della Polizia Ferroviaria e ai militari che si trovavano in piazza Duca d’Aosta. Questo gesto di coraggio ha permesso un intervento tempestivo, con l’arrivo immediato di un’ambulanza del 118. La vittima è stata trasportata alla clinica Mangiagalli, un centro specializzato in casi di violenza, dove è stata accolta in codice giallo, segno che le sue condizioni richiedevano attenzione ma non erano critiche.

Indagini in corso per fare luce sull’accaduto

Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate in un’indagine per chiarire la dinamica dell’aggressione e identificare il colpevole o i colpevoli. La 37enne ha riportato vari traumi, e gli accertamenti sono fondamentali per garantire giustizia e sicurezza. Questo episodio riporta alla luce la necessità di una maggiore attenzione e protezione per le donne, specialmente in luoghi pubblici e affollati come le stazioni ferroviarie.