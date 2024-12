Una folla commossa partecipa ai funerali di Rocio Espinoza, madre di due bambini.

Un incidente che ha scosso Milano

Milano è stata colpita da una tragedia che ha lasciato un segno profondo nella comunità. Rocio Espinoza Romero, una madre di 34 anni originaria del Perù, è stata travolta e uccisa da un camion mentre attraversava sulle strisce pedonali in viale Renato Serra. Questo tragico evento ha suscitato una forte reazione emotiva tra i cittadini, che si sono uniti in un gesto di solidarietà nei confronti della famiglia della vittima.

Funerali e ricordi

Il pomeriggio di lunedì 16 dicembre, la Parrocchia di Sant’Ildefonso ha accolto una folla di circa un centinaio di persone per dare l’ultimo saluto a Rocio. Tra i partecipanti, oltre ai familiari e agli amici, erano presenti anche molti membri della comunità latinoamericana di Milano e compagni di studio della donna, che stava seguendo un corso di specializzazione. Le parole del marito, José Luis, “Ripossa in pace amore mio”, hanno risuonato nel cuore di tutti, mentre il fratello Nilton Cesar ha ricordato quanto Rocio fosse dedita ai suoi bambini.

Solidarietà della comunità

In un momento di grande dolore, Milano ha dimostrato di essere una città unita. Sono stati lasciati fiori sul luogo dell’incidente e una raccolta fondi è stata avviata su gofund.me per sostenere i due bambini di Rocio, di soli 18 mesi. Questa iniziativa, promossa dai vicini di casa, è stata accettata dalla famiglia, con l’intento di fornire un aiuto economico in un momento così difficile. I fondi raccolti saranno destinati a José Huarcaya, marito di Rocio, per garantire un supporto ai piccoli rimasti orfani.

Indagini in corso

Nel frattempo, le indagini da parte della polizia locale e della procura continuano. Gli agenti stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente, mentre il camionista di 24 anni coinvolto è stato interrogato e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale aggravato dalla fuga. Durante l’interrogatorio, il giovane ha scelto di non rispondere, lasciando aperte molte domande su quanto accaduto. La comunità attende giustizia per Rocio e spera che la verità emerga al più presto.