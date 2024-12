Lunedì mattina caratterizzato da lunghe code e interventi di emergenza

Incidenti e traffico: un lunedì da dimenticare

Lunedì mattina, il traffico milanese è stato messo a dura prova da due incidenti che hanno causato lunghe code e disagi significativi. La situazione è diventata critica tra le 6 e le 6.40, quando i conducenti hanno dovuto affrontare un flusso intenso di veicoli, aggravato da due sinistri stradali che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.

Il primo incidente sull’autostrada A4

Il primo sinistro si è verificato all’altezza del chilometro 140 dell’autostrada A4, coinvolgendo un mezzo pesante. Secondo quanto riportato dall’Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza, le conseguenze per le persone coinvolte sono state relativamente lievi. Due uomini, di 37 e 42 anni, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice verde, segnalando che, fortunatamente, non ci sono state conseguenze gravi. Tuttavia, il traffico ha subito un forte rallentamento, con code che si sono estese fino a 3 km tra Agrate e Monza.

Il secondo incidente sulla tangenziale Est

Circa mezz’ora dopo, un secondo incidente ha avuto luogo sulla tangenziale Est, tra Brugherio e Cernusco sul Naviglio. Questo sinistro ha richiesto un intervento più urgente, con ambulanze arrivate sul posto in codice rosso. Un uomo di 54 anni è stato soccorso e, sebbene le sue condizioni inizialmente apparissero gravi, il trasferimento in ospedale è avvenuto in codice giallo, segnalando una situazione meno critica del previsto. I vigili del fuoco sono stati anch’essi coinvolti nelle operazioni di soccorso, evidenziando la serietà della situazione.

Le ripercussioni sul traffico

Le autorità hanno emesso avvisi riguardanti la chiusura di alcune uscite, in particolare quella di Cernusco sul Naviglio, per consentire le operazioni di soccorso e ripristinare la sicurezza sulla strada. Gli automobilisti sono stati avvisati di evitare il tratto interessato e di cercare percorsi alternativi. La situazione ha messo in evidenza l’importanza della sicurezza stradale e della prontezza dei soccorsi in caso di incidenti. Con l’aumento del traffico durante le ore di punta, è fondamentale prestare attenzione e rispettare le norme di sicurezza per prevenire ulteriori incidenti.