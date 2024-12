Un episodio di violenza domestica ha scosso la tranquillità di viale Marche nella notte.

Un’aggressione inquietante

Nella notte tra domenica e lunedì, un episodio di violenza domestica ha scosso la quiete di viale Marche. Un giovane di 28 anni, visibilmente ubriaco, ha aggredito il suo patrigno, un uomo di 43 anni, in un appartamento dove vive con la madre. La situazione è degenerata rapidamente, portando all’arresto del giovane con l’accusa di tentato omicidio.

La dinamica dell’aggressione

Secondo le ricostruzioni, il giovane, già noto per problemi di dipendenza da alcol e droga, è tornato a casa in stato di ebbrezza e ha subito aggredito il patrigno con delle forbici. Nonostante le ferite riportate, l’uomo ha cercato di calmare la situazione ritirandosi a dormire. Tuttavia, il 28enne non si è fermato e ha afferrato un coltello con una lama di 27 centimetri, lanciandosi nuovamente contro il patrigno. Solo grazie alla prontezza di riflessi dell’uomo, che ha parato i colpi con il braccio, si è evitato un epilogo tragico.

La reazione della vittima e l’intervento delle forze dell’ordine

La madre del giovane, preoccupata per la situazione, ha allertato le autorità poco dopo la mezzanotte. Quando gli agenti sono intervenuti, il 28enne ha mostrato un atteggiamento inquietante, chiedendo se il patrigno fosse morto e affermando: “Lo avrei ammazzato sicuro”. Fortunatamente, il patrigno è stato trasportato al pronto soccorso del Niguarda, dove è attualmente ricoverato, ma non è in pericolo di vita. Questo episodio mette in luce la gravità della violenza domestica e la necessità di interventi tempestivi per prevenire tali situazioni.