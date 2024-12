Una comunità unita per sostenere la famiglia di Rocio dopo la tragedia

Una tragedia che ha colpito Milano

La città di Milano è stata scossa da un tragico evento che ha portato alla morte di Rocio Espinoza Romero, una giovane madre di 34 anni, investita da un camion mentre si trovava con i suoi due gemellini. La donna, nel tentativo di salvare i suoi bambini, è riuscita a spingere via il passeggino, ma purtroppo non è riuscita a sfuggire all’impatto. Questo gesto eroico ha commosso l’intera comunità, che si è mobilitata per onorare la sua memoria e sostenere la sua famiglia in questo momento difficile.

La raccolta fondi su Gofundme

In risposta a questa tragedia, è stata avviata una raccolta fondi su Gofundme con l’obiettivo di raccogliere 40.000 euro per sostenere il marito di Rocio, Luis, e i loro due bambini di soli 18 mesi. In poche ore, la campagna ha già superato i 33.400 euro grazie a oltre 827 donazioni, tra cui un contributo significativo di 1.500 euro. La generosità dei milanesi è stata straordinaria, dimostrando che la comunità è pronta a unirsi in momenti di bisogno.

Un gesto di solidarietà

La raccolta fondi è stata avviata con il consenso della sorella di Rocio e da un gruppo di vicini di casa, che hanno voluto dare un aiuto concreto a chi è rimasto. Il comitato ‘Pedala Martesana’ ha anche rilanciato l’iniziativa, sottolineando l’importanza di non dimenticare il sacrificio di Rocio, che ha dato la vita per i suoi figli. La descrizione della campagna esprime il desiderio di non solo essere vicini alla famiglia, ma anche di contribuire attivamente con un sostegno economico. La comunità milanese ha dimostrato che, anche nei momenti più bui, la solidarietà può fare la differenza.