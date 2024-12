Grave incidente in via Emilia, due anziani investiti mentre attraversano sulle strisce pedonali.

Un pomeriggio drammatico a Buccinasco

Oggi pomeriggio, intorno alle ore 17, un grave incidente ha scosso la comunità di Buccinasco. Due pedoni, due uomini di 77 e 80 anni, sono stati investiti mentre attraversavano sulle strisce pedonali in via Emilia, a pochi passi dalla rotonda con via I Maggio e via per Rovido. L’auto che li ha colpiti non si è fermata, proseguendo la sua corsa senza prestare soccorso. Questo episodio ha sollevato preoccupazioni e indignazione tra i residenti, che chiedono maggiore sicurezza sulle strade.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime testimonianze, un camionista che si trovava sul posto ha assistito all’incidente e ha immediatamente prestato soccorso ai due anziani. L’uomo ha anche posizionato il suo mezzo per proteggere i feriti da ulteriori incidenti. La testimonianza del camionista è cruciale: ha riferito che il conducente dell’auto pirata, un SUV, ha superato il tir sulla corsia di destra, colpendo i pedoni prima di fuggire. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti rapidamente, mettendo in sicurezza l’area e raccogliendo informazioni utili per rintracciare il responsabile.

Le conseguenze per le vittime

I due anziani sono stati soccorsi da due ambulanze e un’automedica. Fortunatamente, nonostante le ferite riportate, non sono in pericolo di vita. Questo incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale nella zona, con molti cittadini che chiedono misure più severe contro i conducenti irresponsabili. La polizia sta esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza per identificare il pirata della strada e garantire che giustizia venga fatta per le vittime di questo tragico evento.