Un rogo ha colpito un appartamento al terzo piano, ma fortunatamente non ci sono stati feriti.

Un pomeriggio di paura a Milano

Nel pomeriggio di lunedì 16 dicembre, un appartamento al terzo piano di un palazzo in via Baldinucci, nella zona Dergano di Milano, è stato avvolto dalle fiamme. L’incendio è scoppiato intorno alle 14.20, creando panico tra i residenti e costringendo le autorità a intervenire rapidamente. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma la situazione ha richiesto un’evacuazione immediata dello stabile.

Intervento dei vigili del fuoco

Le squadre di soccorso, giunte sul posto in pochi minuti, hanno lavorato instancabilmente per domare il rogo. Cinque squadre del comando di via Messina sono state mobilitate per gestire l’emergenza. I vigili del fuoco hanno evacuato gli occupanti dell’edificio e spento le fiamme, che si erano propagate rapidamente, raggiungendo anche i piani superiori. Due persone, in particolare, si erano rifugiate su un terrazzino al quinto piano e sono state recuperate dai soccorritori, risultando in buone condizioni.

Cause dell’incendio ancora da accertare

Le cause che hanno portato all’incendio sono ancora oggetto di indagine. Secondo le prime informazioni, il proprietario dell’appartamento era fuori casa al momento dello scoppio delle fiamme. Le autorità competenti stanno effettuando accertamenti per comprendere le dinamiche che hanno portato a questo evento drammatico. Nel frattempo, le strade attorno a via Baldinucci sono state chiuse dalla polizia locale per garantire la sicurezza dei cittadini e facilitare le operazioni di soccorso.