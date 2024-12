Un rogo ha colpito un appartamento al terzo piano, ma fortunatamente non ci sono stati feriti.

Un pomeriggio di paura a Milano

Nel pomeriggio di lunedì 16 dicembre, un appartamento al terzo piano di un palazzo situato al civico 100 di via Baldinucci, nella zona di Bovisa a Milano, è stato avvolto da un violento incendio. L’episodio si è verificato intorno alle 14.20, quando i residenti hanno avvertito il fumo denso e le fiamme che si sprigionavano dall’abitazione. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, il rogo è stato domato senza che si registrassero feriti.

Intervento dei vigili del fuoco

Cinque squadre del comando di via Messina sono accorse sul luogo dell’incendio, evacuando rapidamente lo stabile e lavorando instancabilmente per spegnere le fiamme. La rapidità dell’intervento è stata fondamentale per evitare conseguenze più gravi, poiché i fumi tossici provocati dalla combustione si sono rapidamente diffusi ai piani superiori dell’edificio. In particolare, al quinto piano, due persone si erano rifugiate su un terrazzino per sfuggire al fumo, ma sono state prontamente recuperate dai soccorritori e, fortunatamente, non hanno riportato ferite.

Cause dell’incendio ancora da accertare

Le cause che hanno portato all’accensione del rogo sono ancora in fase di accertamento. Gli inquirenti stanno indagando per capire se si sia trattato di un incidente o se ci siano responsabilità da attribuire a qualcuno. La sicurezza degli edifici e la prevenzione degli incendi sono temi di grande rilevanza, soprattutto in contesti urbani densamente popolati come Milano. È fondamentale che vengano adottate misure di sicurezza adeguate per evitare simili episodi in futuro.