Un incendio divampa in un appartamento, ma i vigili del fuoco intervengono prontamente.

Un pomeriggio di paura a Milano

Oggi, lunedì 16 dicembre, un incendio ha colpito un appartamento al terzo piano di un edificio situato in via Baldinucci 100, nel quartiere Dergano di Milano. L’episodio è avvenuto intorno alle , quando le fiamme hanno iniziato a divampare, generando una densa colonna di fumi tossici che si sono rapidamente diffusi ai piani superiori. La situazione è diventata critica quando due persone, per sfuggire al fumo, si sono rifugiate su un terrazzino al quinto piano.

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Fortunatamente, i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, inviando cinque mezzi sul posto per gestire l’emergenza. Le operazioni di soccorso sono state rapide ed efficaci: le due persone intrappolate sono state tratte in salvo e, secondo le prime informazioni, non hanno riportato ferite gravi. Questo episodio mette in luce l’importanza della prontezza e della professionalità dei vigili del fuoco, che hanno agito con grande determinazione per garantire la sicurezza dei cittadini.

Cause dell’incendio ancora da accertare

Le cause che hanno scatenato l’incendio sono ancora oggetto di indagine. Secondo le prime notizie, sembra che nell’appartamento dove è scoppiato il rogo non ci fosse nessuno al momento dell’incidente. Gli esperti dei vigili del fuoco stanno lavorando per determinare l’origine delle fiamme e per assicurarsi che non ci siano ulteriori rischi per la sicurezza dell’edificio e dei suoi abitanti. In via precauzionale, l’intero stabile è stato evacuato per consentire un’ispezione approfondita e per garantire che l’area fosse messa in sicurezza.