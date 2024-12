Un'analisi approfondita sui risultati della polizia di Milano nell'ultimo anno.

I numeri dell’operato della polizia

Nel corso dell’ultimo anno, la polizia di Milano ha registrato risultati significativi nel contrasto alla criminalità. Con un totale di 4.252 arresti effettuati, la città ha visto un incremento rispetto ai 3.865 arresti dell’anno precedente. Questo dato, sebbene possa sembrare allarmante, è in realtà un segnale positivo di un impegno costante nel garantire la sicurezza pubblica. La polizia ha identificato oltre 1 milione di persone nel capoluogo e nell’hinterland, dimostrando un’azione proattiva nel monitoraggio e nella prevenzione dei crimini.

Controlli e ordine pubblico

Il questore di Milano, Bruno Megale, ha evidenziato l’importanza dei controlli effettuati, con 9.336 servizi portati a termine in un anno. Tra questi, 1.226 sono stati dedicati a manifestazioni pubbliche e 1.944 a grandi eventi. Questo impegno ha contribuito a mantenere l’ordine e la sicurezza durante eventi di grande affluenza, come partite di calcio e concerti. Inoltre, la polizia ha emesso 127 Daspo sportivi, un provvedimento che vieta l’accesso a manifestazioni sportive a soggetti ritenuti pericolosi.

La lotta alla droga

Un altro fronte importante è rappresentato dalla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti. Nel 2024, la polizia ha sequestrato oltre 2.000 chili di droga, con un notevole aumento della cocaina, che ha raggiunto quasi 300 chili. Questo dato è significativo, poiché indica un’intensificazione delle operazioni di controllo e un’efficace strategia di intervento. La polizia ha anche sequestrato 100 chili di marijuana, 23 chili di eroina e più di 1.700 chili di hashish, dimostrando un impegno costante nella lotta contro il narcotraffico.

Rafforzamento delle forze di polizia

Il questore ha annunciato un incremento massiccio di personale per affrontare le sfide della sicurezza pubblica. Con l’arrivo di 380 nuovi agenti, Milano si prepara a potenziare ulteriormente la propria capacità di intervento. Questo rafforzamento è fondamentale per garantire una presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini. La polizia di Milano, quindi, si sta preparando a rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze di sicurezza della comunità.