Un uomo di 36 anni è stato arrestato dopo una fuga in auto e a piedi nel quartiere Corvetto.

Un inseguimento che ha scosso Milano

Nella notte tra domenica e lunedì, Milano è stata teatro di un inseguimento che ha coinvolto un uomo di 36 anni, di origine marocchina. L’episodio è avvenuto nel quartiere Corvetto, un’area già segnata da eventi tragici, come la morte di Ramy Elgaml, un giovane di 19 anni, avvenuta lo scorso novembre. L’inseguimento è iniziato poco prima dell’una, quando una pattuglia della polizia ha intimato l’alt a una Fiat Panda, risultata rubata poche ore prima.

La fuga spericolata tra le strade di Milano

Alla vista degli agenti, l’uomo al volante ha reagito in modo spericolato, cercando di sfuggire imboccando strade contromano. Ha percorso via dei Panigarola, via Piazzetta, viale Omero, piazzale Gabrio Rosa e via Mompiani, creando panico tra i cittadini e mettendo in pericolo la propria vita e quella degli altri. La sua corsa si è conclusa quando ha abbandonato l’auto e ha tentato di fuggire a piedi. Tuttavia, la polizia è riuscita a raggiungerlo e a bloccarlo.

Le conseguenze della fuga

Una volta catturato, il 36enne è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per furto. Questo episodio non solo evidenzia il problema della criminalità nella zona, ma solleva anche interrogativi sulla sicurezza pubblica e sulla necessità di misure più efficaci per prevenire tali situazioni. La reazione rapida delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, ma resta alta l’attenzione su come affrontare il fenomeno dei furti e delle fughe spericolate in città.