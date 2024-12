Un caso di presunta violenza sessuale su un autobus si conclude con un'assoluzione.

Il caso di Milano: un’accusa infamante

Un uomo di 47 anni, residente a Milano, ha recentemente ottenuto l’assoluzione dalle accuse di violenza sessuale nei confronti di una donna di 39 anni. I fatti risalgono al 30 luglio scorso, quando, durante un viaggio in autobus dalle Marche a Milano, la donna ha denunciato di essere stata molestata. Secondo il racconto della vittima, l’imputato si sarebbe disteso sopra di lei, cercando di baciarla e palpeggiandola. Questa situazione ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio, ma la verità si è rivelata ben diversa.

La difesa dell’imputato: una questione di equilibrio

Il 47enne ha sempre respinto con fermezza le accuse, sostenendo di aver semplicemente perso l’equilibrio mentre si alzava per scendere dall’autobus. Secondo la sua versione, il contatto con la donna sarebbe stato del tutto involontario. Durante il processo, il giudice ha ritenuto credibile la sua testimonianza, assolvendo l’imputato con la motivazione che il fatto non costituisce reato. Questa decisione ha rappresentato una vittoria per l’uomo, che ha vissuto un vero e proprio calvario durato oltre un anno.

Le conseguenze di un’accusa infondata

La vicenda ha avuto un impatto significativo sulla vita dell’imputato, che ha dichiarato di essersi trovato coinvolto in una situazione più grande di lui. La richiesta di risarcimento di 30mila euro da parte della donna è stata respinta, evidenziando ulteriormente la mancanza di fondamento delle accuse. Questo caso solleva interrogativi importanti sulla gestione delle accuse di violenza sessuale e sull’importanza di garantire che le denunce siano supportate da prove concrete. La giustizia deve sempre prevalere, e ogni accusa deve essere trattata con la massima serietà, ma anche con il giusto scetticismo.